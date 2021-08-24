Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы те...
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Главная / Политика

"Мы не пугаем, мы злим Россию": Экс-премьер Эстонии призвал власти прекратить провокации

24 августа 2021, 21:45  •  39 • Политика
Бывший премьер-министр Эстонии Вяхи призвал не злить русского медведя. "Все эти ракетные, танковые и авиационные базы, мол, мы запугиваем этим Россию", - предупредил политик.
Эстония своими ракетными, танковыми и авиационными базами не пугает, только злит Россию. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи на экономической конференции Центристской партии.
Политик резко раскритиковал нынешнюю однобокую политику безопасности страны, которая, по сути, направлена на конфронтацию Россией. Он подчеркнул, что лучше не злить медведя, а сотрудничать с ним.
Все эти ракетные, танковые и авиационные базы, мол, мы запугиваем этим Россию. В действительности мы скорее злим Россию,
- сказал экс-премьер Эстонии.
Стоит отметить, что отношения Москвы и Таллина по-прежнему остаются непростыми. И возвращению их в нормальное русло мешают постоянные недружественные шаги Эстонии. Речь идёт о противодействии работе русских СМИ, дискриминации русского населения и героизации пособников нацистов. В добавок к этому власти Эстонии постоянно настаивают на максимально жестких санкциях против России и ратуют за расширение сил и инфраструктуры НАТО в регионе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





39
Источник
Похожие новости
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платформы"
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала в прямом эфире
24 августа 2021, 04:20
"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве за "Северный поток — 2"
24 августа 2021, 02:30
Афганистан сумел удивить: Топ-5 странных инцидентов при эвакуации
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платф...
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала ...
24 августа 2021, 04:20
"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2021, 23:10
Военкор показал судьбу подаренного Путиным Меркель букета: "Шок-контент"
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
19 августа 2021, 21:30
В годовщину "отравления" представитель ОЗХО выдала признание о Навальном
19 августа 2021, 02:15
Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь представляете?"
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию - Сатановский
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.