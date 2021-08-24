"Мы не пугаем, мы злим Россию": Экс-премьер Эстонии призвал власти прекратить провокации

Бывший премьер-министр Эстонии Вяхи призвал не злить русского медведя. "Все эти ракетные, танковые и авиационные базы, мол, мы запугиваем этим Россию", - предупредил политик.

Эстония своими ракетными, танковыми и авиационными базами не пугает, только злит Россию. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи на экономической конференции Центристской партии.

Политик резко раскритиковал нынешнюю однобокую политику безопасности страны, которая, по сути, направлена на конфронтацию Россией. Он подчеркнул, что лучше не злить медведя, а сотрудничать с ним.

Все эти ракетные, танковые и авиационные базы, мол, мы запугиваем этим Россию. В действительности мы скорее злим Россию,

- сказал экс-премьер Эстонии.

Стоит отметить, что отношения Москвы и Таллина по-прежнему остаются непростыми. И возвращению их в нормальное русло мешают постоянные недружественные шаги Эстонии. Речь идёт о противодействии работе русских СМИ, дискриминации русского населения и героизации пособников нацистов. В добавок к этому власти Эстонии постоянно настаивают на максимально жестких санкциях против России и ратуют за расширение сил и инфраструктуры НАТО в регионе.