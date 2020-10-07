"Мы не против": Киев готов разместить британских десантников, высадившихся на "задворках России"

Киев согласен на постоянное присутствие британских военных, если Лондон захочет разместить свой контингент на Украине. Такое заявление во вторник сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мы не против. Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать, - цитирует его телеканал "Би-Би-Си".

Глава украинского МИД подчеркнул, что Великобритания оказывает Украине не только политическую поддержку, но и военную помощь.

Напомним, что в сентябре британские десантники приняли участие в военных учениях "Объединённые усилия - 2020", которые проходили в Николаевской области. В мероприятии, ставшем ответом на российские учения "Кавказ - 2020", было задействовано 12 тыс. военнослужащих, 450 из которых британцы. В Лондоне отметили, что это крупнейшие учения за 20 лет.

Напомним, что Украина с 2014 года взяла курс на сближение с НАТО. И хотя альянс пока не готов предоставить Киеву членство, он оказывает Украине всяческую поддержку для "борьбы с российской угрозой". Киев в свою очередь пытается наладить тесное взаимодействие с НАТО. Так, например, Украина открыла небо для американских бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, которые осуществили подлёт к российской границе.