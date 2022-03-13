"Мы не потерпим": Вашингтон пообещал Китаю "последствия" за помощь России

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан озвучил новую угрозу. Вашингтон пообещал Китаю "последствия" за помощь России. "Мы не потерпим", - произнёс Салливан.

В интервью телеканалу CNN Салливан сообщил, что Штаты внимательно следят за действиями Китая, а именно за экономической поддержкой, которую КНР оказывает России.

"Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России её экономические потери", - произнёс Джейк Салливан.

Он пригрозил "последствиями" Китаю от Вашингтона за помощь России.

У советника американского лидера поинтересовались, будут ли введены санкции против Пекина, если Китай всё же продолжить сотрудничать с Россией. Салливан отказался это комментировать.