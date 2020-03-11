"Мы не понимали": Итальянцы нашли причину эпидемии коронавируса в стране

Ситуация с распространением COVID-19 в Италии развивается даже хуже, чем в Китае. От вируса гибнет каждый 20-й заболевший, по данным СМИ. При этом страна вышла на первое место в Европе по числу заражений и на второе в мире, уступив только КНР.

К 10 марта заболело уже более 9100 человек, скончалось 463.

По мнению итальянцев, причиной такого стремительного распространения заболевания является ряд факторов. В первую очередь – недооценённость проблемы.

"Мы просто не слушались и не понимали всю серьёзность", - цитирует телеканал "360" студентку из Рима по имени Ида.

Девушка отметила, что сейчас в итальянской столице введены особые меры безопасности, на улицах много полиции и военных авто, люди стараются не выходить лишний раз из дома, а еду заказывают через курьеров.

Кроме того, она отметила, что в Риме стало небезопасно. Ведь в тюрьмах начались бунты из-за запрета родственникам посещать заключённых.

По мнению Ивана, также проживающего в Риме, причиной распространения болезни стало не только пренебрежение итальянцев своей безопасностью и игнорирование защитных масок, но и большое число азиатов.

"Здесь живу уже пятый год и могу сказать, что в Италии очень много китайцев, японцев и азиатов в принципе. Они здесь уже как коренные жители. Так что, наверное, всё-таки из-за туризма это всё началось", - уверен он.

С ним частично согласен и журналист Джульетто Кьеза.

"У нас десятки тысяч итальянцев работали и работают в Китае. Не меньше китайцев работают в Италии. Италия среди других европейских стран имеет самые большие контакты с Китаем", - отметил он.

При этом журналист указал, что власти КНР сразу увидели серьёзность проблемы и приняли меры, а вот итальянское правительство не предвидело такого развития событий.

Китайцы сразу всё обнаружили и смогли более-менее оперативно ограничить распространение. А итальянцы об этом не подумали, смотрели на мировую ситуацию и не предвидели такого развития событий, считает Кьеза.

Власти Италии 9 марта применили экстренные меры для предотвращения распространения коронавируса, введя карантинный режим и ограничив передвижение в некоторых районах. Закрыты школы, музеи и отменены массовые мероприятия.