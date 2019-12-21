Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пушков заявил о невежестве Турчинова после слов об «истинно русских болотах»
"А могли бы и сбить": Американский самолёт-разведчик три часа подгляды...
В офисе Зеленского заявили, что Россия выплатит $3 млрд «Нафтогазу»
Желание притупилось: Россия обойдется без "Большой семёрки" - МИД
Главная / Политика

"Мы не племенное государство": Эрдоган пообещал США отомстить за санкции против "Турецкого потока"

21 декабря 2019, 01:39  •  84 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ответить США на санкции против "Турецкого потока". "Мы не тот народ, который можно связывать по рукам и ногам. Я постоянно говорю: мы - не племенное государство", - заявил турецкий лидер.
Если США введут санкции против "Турецкого потока" или из-за покупки у России систем ПВО С-400, то Вашингтон ждет зеркальный ответ Анкары. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Малайзию.
"Против их санкций, конечно, будут и наши контрсанкции. Мы не тот народ, который можно связывать по рукам и ногам. Я постоянно говорю: мы - не племенное государство", - цитирует турецкого лидера телеканал TRT.
Эрдоган добавил, что США могут делать какие угодно шаги, хоть по С-400, хоть по F-35. Для Турции эти вопросы давно закрыты, подчеркнул президент. Также Эрдоган отметил, что в Вашингтоне прямо заявляют о санкциях против газопровода "Турецкий поток". По мнению Эрдогана, это настоящее насилие над турецким народом.
Эти заявления были сделаны в связи с принятием в США военного бюджета, в котором прописаны санкции против российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Кроме того, документ запрещает передавать Турции американские истребители F-35 в качестве мести за покупку у России систем ПВО С-400. Несмотря на то, Анкара уже заплатила Вашингтону за эти самолёты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
20 декабря 2019, 19:09
Стратегию Путина правительство "провалило с треском": Зюганов о том, что надо было обсудить на пресс-конференции президента
20 декабря 2019, 22:24
Матвиенко оценила последствия санкций США против «Северного потока – 2»
20 декабря 2019, 22:24
Путин рассказал о своем отношении к резолюции Европарламента по Второй мировой войне
20 декабря 2019, 22:24
Пушков заявил о невежестве Турчинова после слов об «истинно русских болотах»
20 декабря 2019, 15:54
Грядет война? Пушков не верит в способность Меркель пойти “против Большого брата"
20 декабря 2019, 20:24
Владимир Путин провел саммиты ЕАЭС и СНГ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2019, 23:39
"Разыграли, как лохов": Соловьёв о том, как брехун Зеленский обвёл всех вокруг пальца
14 декабря 2019, 07:09
"Маскали убирайтесь". Власти Белоруссии разрешили антирусские лозунги (Telegram. Обзор)
18 декабря 2019, 11:54
Газовая алчность Киева грозит новым Чернобылем
17 декабря 2019, 03:09
Лазейка в законе: в Госдуме отметили мягкое наказание отставного генерала, чей сын причастен к смертельному ДТП с детьми
14 декабря 2019, 23:24
"Шутки Зеленского с газом закончатся трагедией для всей Украины": Журавко призвал украинцев проснуться
17 декабря 2019, 09:54
Наступление на WADA и шансы на победу
17 декабря 2019, 03:24
Зеленский получил "нож в спину" от "Квартала 95": Президенту Украины напомнили о невыполненных обещаниях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.