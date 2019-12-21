"Мы не племенное государство": Эрдоган пообещал США отомстить за санкции против "Турецкого потока"

Если США введут санкции против "Турецкого потока" или из-за покупки у России систем ПВО С-400, то Вашингтон ждет зеркальный ответ Анкары. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Малайзию.

"Против их санкций, конечно, будут и наши контрсанкции. Мы не тот народ, который можно связывать по рукам и ногам. Я постоянно говорю: мы - не племенное государство", - цитирует турецкого лидера телеканал TRT.

Эрдоган добавил, что США могут делать какие угодно шаги, хоть по С-400, хоть по F-35. Для Турции эти вопросы давно закрыты, подчеркнул президент. Также Эрдоган отметил, что в Вашингтоне прямо заявляют о санкциях против газопровода "Турецкий поток". По мнению Эрдогана, это настоящее насилие над турецким народом.

Эти заявления были сделаны в связи с принятием в США военного бюджета, в котором прописаны санкции против российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Кроме того, документ запрещает передавать Турции американские истребители F-35 в качестве мести за покупку у России систем ПВО С-400. Несмотря на то, Анкара уже заплатила Вашингтону за эти самолёты.