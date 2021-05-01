"Мы не откажемся от Дня Победы": Попытка Латвии запретить 9 Мая получила отпор

Русский союз Латвии будет праздновать День Победы, несмотря на запрет. "Пандемия - не повод для политических игр и необоснованных запретов! Мы не откажемся от Дня Победы", - подчеркнули в партии.

В Латвии запретили праздновать День Победы у памятника освободителям от нацизма в Риге. Однако партия "Русский союз Латвии" не собирается отказываться от проведения праздничных мероприятий, запланированных на 9 мая.

В качестве формального повода для запрета отмечать День Победы использован карантин и ограничения в связи с пандемией COVID-19. При этом власти Латвии намерены перегородить все проходы к памятнику освободителям от нацизма, чтобы гарантировать, что никто не будет отмечать День Победы.

На эту провокацию немедленно отреагировал Русский союз Латвии. Партия сообщает, что её депутаты будут добиваться, чтобы проход к памятнику в праздничный день был открыт.

Пандемия - не повод для политических игр и необоснованных запретов! Мы не откажемся от Дня Победы,

- гласит сообщение Русского союза Латвии в Facebook.

Напомним, что в 2020 году, в самый разгар пандемии коронавируса, власти Риги не стали мешать желающим возложить цветы к памятнику освободителям Риги от фашистских захватчиков. Тогда у памятника дежурила полиция, но не предпринимала действий против тех, кто пришёл почтить память бойцов с нацизмом. Это наводит на мысль, что имеет место очередная провокация.