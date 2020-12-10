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"Мы не настаиваем": США "разрешили" России оставить базу ВМФ в сирийском Тартусе
10 декабря 2020, 12:55 • 114 • Политика
Власти США "разрешили" России оставить пункт материально-технического обеспечения ВМФ в сирийском портовом городе Тартусе. По словам американских чиновников, Вашингтон "не настаивает" на том, чтобы русские немедленно прекратили сотрудничество с сирийскими военными.
Такое заявление сделал спецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн, отвечая на вопросы конгрессменов. По его словам, все иностранные военные силы, которые не присутствовали в Сирии до 2011 года, должны покинуть страну, чтобы дать возможность реализовать мирный процесс. Российские же военные сохраняли военно-морское присутствие задолго до 2011 года.
Что же касается дальнейшего военного сотрудничества, то этот вопрос должны решать сами сирийцы, подытожил спецпосланник.
Напомним, что российские военные располагают в Сирии двумя базами. В Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ, в Хмеймиме - военный аэродром, где стоят самолёты ВКС РФ.
Российский военный контингент постоянно базируется в Сирии с 2015 года. ВКС России по просьбе официального Дамаска подключились к антитеррористической операции, проводимой на территории САР. По оценке военных экспертов, это позволило не только разбить основной анклав террористов, но также предотвратить развал страны.
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