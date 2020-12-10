"Мы не настаиваем": США "разрешили" России оставить базу ВМФ в сирийском Тартусе

Такое заявление сделал спецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн, отвечая на вопросы конгрессменов. По его словам, все иностранные военные силы, которые не присутствовали в Сирии до 2011 года, должны покинуть страну, чтобы дать возможность реализовать мирный процесс. Российские же военные сохраняли военно-морское присутствие задолго до 2011 года.

Мы не ставили в качестве условия для политического решения прекращение долгосрочных военных связей между Россией и сирийским правительством. Мы не будем настаивать на разрыве их ранее существовавших связей, - отметил Рейберн.

Что же касается дальнейшего военного сотрудничества, то этот вопрос должны решать сами сирийцы, подытожил спецпосланник.

Напомним, что российские военные располагают в Сирии двумя базами. В Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ, в Хмеймиме - военный аэродром, где стоят самолёты ВКС РФ.

Российский военный контингент постоянно базируется в Сирии с 2015 года. ВКС России по просьбе официального Дамаска подключились к антитеррористической операции, проводимой на территории САР. По оценке военных экспертов, это позволило не только разбить основной анклав террористов, но также предотвратить развал страны.