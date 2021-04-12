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"Мы не можем": У Зеленского пообещали не наступать в Донбассе

12 апреля 2021, 08:45  •  24 • Политика
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Киев не намерен вести наступательные действия в Донбассе. По её словам, Украина "не может наступать" на свои территории и "не может бороться со своими людьми".
"Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми", - сказала она, комментируя информацию о готовящейся н Украине атаке на ДНР и ЛНР.
По словам Мендель, в Киеве считают, что к миру смогут привести только переговоры.
"Именно поэтому мы добиваемся переговоров "нормандского формата" и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами", - сказала она.
Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак внезапно открестился от подготовки наступления в Донбассе. По словам военного, Украина "не готовится" к атаке.
В частности, в пресс-центре украинского Генштаба передали слова Руслана Хомчака, отрицающего подготовку наступления ВСУ в Донбассе. Он утверждает, что информация о таких действиях "не соответствует действительности".
По его словам, "агрессор" в лице России распространяет эти сведения в рамках целенаправленной кампании по дезинформации. Хомчак также добавил, что целью появляющихся сообщений о подготовке наступления Киева в Донбассе является якобы дискредитация Украины на международной арене и сеяние панических настроений в ДНР и ЛНР.

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