"Мы не можем": У Зеленского пообещали не наступать в Донбассе

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Киев не намерен вести наступательные действия в Донбассе. По её словам, Украина "не может наступать" на свои территории и "не может бороться со своими людьми".

"Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми", - сказала она, комментируя информацию о готовящейся н Украине атаке на ДНР и ЛНР.

По словам Мендель, в Киеве считают, что к миру смогут привести только переговоры.

"Именно поэтому мы добиваемся переговоров "нормандского формата" и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами", - сказала она.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак внезапно открестился от подготовки наступления в Донбассе. По словам военного, Украина "не готовится" к атаке.

В частности, в пресс-центре украинского Генштаба передали слова Руслана Хомчака, отрицающего подготовку наступления ВСУ в Донбассе. Он утверждает, что информация о таких действиях "не соответствует действительности".

По его словам, "агрессор" в лице России распространяет эти сведения в рамках целенаправленной кампании по дезинформации. Хомчак также добавил, что целью появляющихся сообщений о подготовке наступления Киева в Донбассе является якобы дискредитация Украины на международной арене и сеяние панических настроений в ДНР и ЛНР.