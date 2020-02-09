"Мы не можем ждать": Новый посол США в Москве о том, что работать над отношениями России и США "нужно уже сегодня"

Стало известно о том, какого курса будет придерживаться в своей работе новый глава американского диппредставительства в Москве Джон Салливан. Он рассказал журналистам, что рассчитывает остановить спад в российско-американских отношениях. А кроме того, Салливан намерен содействовать незамедлительному выправлению диалога между Москвой и Вашингтоном.

Салливан отметил, что работать над улучшением диалога "нужно уже сегодня".

"Мы не можем ждать [президентских] выборов США или каких-то других политических событий", - подытожил он в интервью РБК.

16 января сообщалось, что в Москву прибыл новый посол США Джон Салливан. Об этом сообщила пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс. Дипломат заменил Джона Хантсмана, подавшего в отставку в августе 2019 года, не продержавшись на посту и двух лет.

"Что бы вы пожелали новому американскому послу в Москве?" - спросил в Twitter главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

"Да посол он!" - ответил ему в комментариях историк и политэксперт Владимир Корнилов.

"Yankee go home!" - добавляет Sergey Boroda @Sergey0507.

"Жениться на Навальном", - пишет Наталья @3OtAkW73O4reL8C.

Напомним, что до назначения послом в Россию Джон Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Его приезд в Москву может означать повышенное внимание Вашингтона к России, считают эксперты.