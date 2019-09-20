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"Мы не можем просто бегать с шашками": На Украине хотят отнимать землю у граждан России
20 сентября 2019, 22:54 • 136 • В мире
Власти Украины планируют конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут покупать граждане России. Как заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, не стоит "бегать с шашками и придумывать что-то свое", уже есть известный механизм.
На Украине пригрозили отнимать земляные наделы граждан России. Как заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, не стоит что-то придумывать, когда можно попросту конфисковывать земли у покупателей - граждан России.
По его словам, там, где есть санкции, ответ очевиден.
"Конфискация... Мы не можем просто бегать с шашками и придумывать свое", - сказал украинский чиновник.
При этом он указал на необходимость наладить мониторинг и "более широко применять этот механизм", передает издание "Украинские новости".
В местных СМИ напоминают, что в будущем году в Незалежной произойдет аграрная реформа. В рамках этой реформы граждане получат право покупать земли сельхозназначения.
При этом покупка будет доступна только гражданам Украины или местным компаниям, но не иностранцам. Ранее для украинцев существовала возможность участки, находившиеся в собственности государства, брать только в аренду.
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