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"Мы не любим Россию": Экс-сотрудник ООН советует Москве зеркально ответить на провокацию США

25 сентября 2019, 00:24  •  75 • Политика
Экс-сотрудник ООН советует Москве зеркально ответить на провокацию США, которые продемонстрировали свою нелюбовь к России.
Отказав в выдаче виз 10 российским дипломатам, планировавшим принять участие в заседании Генассамблеи ООН, США пошли против заключенных ранее соглашений. Об этом заявил телеканалу "360" бывший консультант верховного комиссара ООН по делам беженцев Дэниел Уорнер.
Он напомнил, что в организации уже бывали прецеденты, когда в штаб-квартиру в Нью-Йорке приезжали люди, которых американская сторона не хотела бы видеть. По мнению эксперта, речь идет о небольшой провокации, за которой стоит антироссийское лобби в Госдепартаменте США.
"Эта часть правительства говорит: "Мы не любим Россию. Как мы можем ее наказать? Вот так", - предположил он.
Учитывая это, Москва должна не реагировать на подобные уловки либо подготовить равнозначный ответ. Например, выслав американских дипломатов или отказав в оформлении виз американцам.
Однако наиболее оптимальным вариантом является подача жалобы в ООН, которая возьмет на себя всю работу по урегулированию проблемы. Однако у всемирной организации мало рычагов давления на Вашингтон.

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