"Мы не любим Россию": Экс-сотрудник ООН советует Москве зеркально ответить на провокацию США

Отказав в выдаче виз 10 российским дипломатам, планировавшим принять участие в заседании Генассамблеи ООН, США пошли против заключенных ранее соглашений. Об этом заявил телеканалу "360" бывший консультант верховного комиссара ООН по делам беженцев Дэниел Уорнер.

Он напомнил, что в организации уже бывали прецеденты, когда в штаб-квартиру в Нью-Йорке приезжали люди, которых американская сторона не хотела бы видеть. По мнению эксперта, речь идет о небольшой провокации, за которой стоит антироссийское лобби в Госдепартаменте США.

"Эта часть правительства говорит: "Мы не любим Россию. Как мы можем ее наказать? Вот так", - предположил он.

Учитывая это, Москва должна не реагировать на подобные уловки либо подготовить равнозначный ответ. Например, выслав американских дипломатов или отказав в оформлении виз американцам.

Однако наиболее оптимальным вариантом является подача жалобы в ООН, которая возьмет на себя всю работу по урегулированию проблемы. Однако у всемирной организации мало рычагов давления на Вашингтон.