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"Мы не хотим цветных революций": В Госдуме призвали власти Екатеринбурга сдержать обещания по храму

20 мая 2019, 17:24  •  57 • Политика
Депутаты Госдумы России побывали в Екатеринбурге, чтобы оценить ситуацию вокруг строительства храма. Они призвали власти города стать более открытыми и ответственными, а также сдержать обещания, связанные с проведением опроса. "Мы не хотим цветных революций", - заявили в делегации.
Российские власти должны стать более открытыми и ответственными, чтобы держать свои обещания перед народом. Об этом заявил депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов, комментирую ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге.
Ранее стало известно о том, что в Екатеринбург прибыла депутатская делегация, в которую вошли представители rомитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Они провели встречу с депутатами гордумы для оценки ситуации на месте.
Как заявил Гаврилов, руководство города готово выработать согласованную позицию со всеми сторонами процесса, а проведение опроса населения позволить унять недовольство. Парламентарий уверен, что большинство жителей города поддержат проект строительства храма.
В ГД заявили и об опасности вовлечения молодежи в протестные акции, а также попытки радикалов диктовать свою волю населению. Поэтому необходимо выявить зарубежных зачинщиков беспорядков, а также ужесточить закон об ответственности иностранных агентов, исключив возможности для манипулирования людьми через соцсети.
"Это вмешательство в наши внутренние дела. Мы не хотим цветных революций как в Киеве, поэтому должен быть честный общественный опрос", - подчеркнул он.
На прошлой неделе в Екатеринбурге прошли митинги, которые сопровождались беспорядками. Протестующие разобрали частично забор вокруг сквера и бросили ограждение в пруд, а также пытались атаковать правоохранителей. В результате несколько человек были задержаны, а вокруг территории был возведён новый забор.
16 мая президент России Владимир Путин предложил компромисс: провести опрос среди населения, по итогам которого будет принято новое решение о будущем сквера. Инициативу поддержало руководство города.
Впрочем, сторонники блогера Алексея Навального, которые активно поддерживают беспорядки, теперь призывают готовиться к митингу, запланированному на 16 июня. Они также рассчитывают на отставку губернатора региона Евгения Куйвашева.

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