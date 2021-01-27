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"Мы не хотим, чтобы ВОЗ покрывала преступления": Выжившие жители Уханя столкнулись с репрессиями
27 января 2021, 03:05 • 110 • В мире
Жители Уханя, которые остались живы после вспышки COVID-19 и потеряли родственников, столкнулись с репрессиями. Они требуют "правды" о коронавирусе. "Мы не хотим, чтобы ВОЗ покрывала преступления", - заявляют они.
Родственники умерших от коронавируса в Ухане считают, что от них якобы намеренно "скрывают правду". Именно этим они объясняют удаление властями чатов в соцсетях и мессенджерах, где общались те, кто потерял родных. Люди утверждают: об опасности нового вируса им не говорили намеренно, а факты смерти близких скрывали.
"Мы без устали выясняем правду. Это было преступление, и мы не хотим, чтобы явившаяся в Китай ВОЗ покрывала эти преступления", - цитирует агентство Associated Press уханьца Жэна Хая, чей отец умер от COVID-19 в феврале прошлого года.
Мужчина не объяснил, есть ли у него какие-либо доказательства "преступления" и на чём основаны его обвинения.
Уханец говорил об экспертной комиссии Всемирной организации здравоохранения, которая приехала в Китай 14 января 2021 года для расследования появления и первого этапа распространения коронавируса.
Уханьские активисты считают, что государство их обманывает. Этим они объясняют вызовы на допросы, угрозы увольнения на работе, запрет общаться с иностранными журналистами.
Дональд Трамп, бывший в 2020 году президентом США, неоднократно обвинял Китай в сокрытии информации о коронавирусе, запоздании информировать мир о появлении SARS-CoV-2. Пекин каждый раз отвергал эти обвинения, настаивая на том, что данные получили все соответствующие ведомства разных государств в первые же дни вспышки вируса в Ухане.
Эксперты ВОЗ должны расставить все точки над i. Они должны были прибыть в Китай давно, но миссия неоднократно откладывалась.
Первая информация о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным вирусом, поступила из китайского города Ухань 31 декабря 2019-го. К 7 января учёные выяснили, что этот неизвестный вирус относится к группе коронавирусов.
9 января там же в Ухане был зарегистрирован первый случай смерти от нового вируса. Жертвой болезни стал 61-летний мужчина. По другим данным, первый пациент с выявленным новым вирусом скончался 11 января. 13 января был выявлен первый инфицированный за пределами Китая.
30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. 11 февраля вирус получил собственное имя. До этого его определяли как 2019-nCov (от 2019 novel coronavirus), а теперь его стали называть как SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2, то есть тяжёлый острый респираторный синдром коронавирус 2). Стало широко известно, что этот вирус вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.
27 февраля коронавирус был зафиксирован на всех континентах мира, кроме Антарктиды.
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