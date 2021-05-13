"Мы не изобретаем велосипеда": В Госдуме разработали закон о "приземлении" IT-гигантов

В Госдуме разработали закон о "приземлении" международных IT-компаний, чтобы заставить их выполнять законодательство России.

В Госдуме подходит к завершению работа над законопроектом о "приземлении" деятельности крупных мировых интернет-компаний в России.

Как отметил депутат Александр Хинштейн, многие из IT-гигантов откровенно злоупотребляют монопольным положением, нарушая требования законодательства России.

В первую очередь это касается распространения наиболее общественно-опасной информации: детская порнография, суицид, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма. При этом - предьявить нарушителям претензии практически невозможно. IT-гиганты не имеют в России своих представительств и в лучшем случае - создают "дочки", которые не несут никакой ответственности за действия и политику головных холдингов

- сообщил депутат в своем Telegram-канале.

Законопроект требует от информресурсов с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек создавать в России официальные филиалы, которые будут в полном объеме предоставлять интересы владельцев и отвечать за их деятельность, в том числе в судах и госинстанциях.

Для исполнения таких тербований законопроект также вводит меры понуждения для IT-компаний, наряду с уже существующими санкциями и механизмами, в том числе ограничение доступа.

По словам Хинштейна, отказ от "приземления" может повлечь разные запреты, в том числе на распространение рекламы на ресурсе, на проведение платежей, на сбор и трансграничную передачу персональных данных. Депутат подчеркнул, что такие действия "никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей, не нарушают возможности работать с ресурсом, но создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства".

Мы не изобретаем велосипеда. Сегодня - в ряде стран уже введены жесткие меры по "приземлению" международных компаний на своих территориях

- добавил Хинштейн. По его словам, пример Турции доказывает, что политика защиты цифрового суверенитета может быть эффективной. Депутат подчеркнул, что закон будет вынесен на рассмотрение "в самое ближайшее время".

Напомним, что в апреле 2021 года Арбитражный суд Москвы принял решение в пользу России, а американцы проиграли по всем пунктам и теперь обязаны восстановить официальный аккаунт телеканала Царьград на YouTube. За невыполнение судебного решения предусмотрена прогрессивная неустойка. За каждый день - 100 тысяч рублей. Со второй недели - 200 тысяч, с третьей - 300 тысяч и так далее. В деталях о гигантских потерях корпорации мы рассказывали чуть раньше.