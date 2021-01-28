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"Мы не готовы": Билл Гейтс предупредил о пандемии "в десять раз хуже" COVID
28 января 2021, 22:10 • 64 • В мире
Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс считает, что мир не готов к новой пандемии, которая будет "в десять раз хуже", чем нынешняя. Он выразил надежду, что через два года ситуация изменится.
По словам Билла Гейтса, следующая пандемия может быть в десять раз хуже COVID, но мир к ней не готов.
"Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг - есть много того, что можно сделать", - заявил Гейтс в разговоре с немецким изданием Süddeutsche Zeitung.
Миллиардер считает, что сегодня COVID стал частью повседневной жизни, хотя его можно сравнить с землетрясениями или цунами, от которых правительства должны оберегать своих граждан.
"Уже во время этой пандемии ощущалась бы большая разница, если бы подготовка была немного лучше", - добавил он.
Гейтс считает, что надо усовершенствовать методы выявления инфицированных и лечения коронавируса. Бизнесмен подчеркнул - мир должен извлечь урок, пока не поздно.
"Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в десять раз хуже", - заявил Гейтс, отметив, что ответ на пандемию должен быть глобальным.
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