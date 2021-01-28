Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась см...
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебат...
Главная / В мире

"Мы не готовы": Билл Гейтс предупредил о пандемии "в десять раз хуже" COVID

28 января 2021, 22:10  •  64 • В мире
Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс считает, что мир не готов к новой пандемии, которая будет "в десять раз хуже", чем нынешняя. Он выразил надежду, что через два года ситуация изменится.
По словам Билла Гейтса, следующая пандемия может быть в десять раз хуже COVID, но мир к ней не готов.
"Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг - есть много того, что можно сделать", - заявил Гейтс в разговоре с немецким изданием Süddeutsche Zeitung.
Миллиардер считает, что сегодня COVID стал частью повседневной жизни, хотя его можно сравнить с землетрясениями или цунами, от которых правительства должны оберегать своих граждан.
"Уже во время этой пандемии ощущалась бы большая разница, если бы подготовка была немного лучше", - добавил он.
Гейтс считает, что надо усовершенствовать методы выявления инфицированных и лечения коронавируса. Бизнесмен подчеркнул - мир должен извлечь урок, пока не поздно.
"Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в десять раз хуже", - заявил Гейтс, отметив, что ответ на пандемию должен быть глобальным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
28 января 2021, 01:05
Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поезд любимого дедушку..."
28 января 2021, 02:55
Космос убивает. Главная катастрофа NASA и её последствия
28 января 2021, 16:40
Байден врёт, обвиняет и угрожает. Путин стоит на своём
28 января 2021, 14:50
Все ловушки для Байдена: Одна ошибка – и Америка сойдёт со сцены
28 января 2021, 14:50
"Новый дивный мир": Элиты готовят Давосу свой план, но процесс самоуничтожения уже запущен
28 января 2021, 01:05
На фоне нескрываемого опасения распада Великобритании
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 января 2021, 05:40
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
28 января 2021, 05:40
«Сколько ж можно позориться?» Зеленский угодил в скандал из-за незнания истории
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравле...
28 января 2021, 01:05
Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поез...
28 января 2021, 02:55
Космос убивает. Главная катастрофа NASA и её последствия
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирением
25 января 2021, 03:25
Захарова ответила на "истерику" США: "Придётся объясниться"
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавшего по машине ФСБ
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
24 января 2021, 15:30
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с палкой устроила своё шоу
24 января 2021, 11:50
Столицы "осаждают" перед митингами военные? В Москву и Петербург движутся колонны
22 января 2021, 09:25
«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.