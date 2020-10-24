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"Мы не будем спрашивать США": Эрдоган объявил о "своём пути" в испытаниях С-400
24 октября 2020, 16:00 • 14 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о "своём пути" в испытаниях С-400. "Мы не будем спрашивать США", - заявил он, сообщая о продолжении испытаний комплексов, которые были приобретены у России.
Эрдоган подтвердил, что испытания проводились и СМИ распространили верную информацию. Он сделал акцент: подход Соединённых Штатов не волнует Анкару.
"Подход США нас не касается, мы не будем их спрашивать. Испытания С-400 будут продолжены, и мы с уверенностью пойдём своим путём", - произнёс турецкий лидер во время пресс-конференции 23 октября.
Он также отметил, что Греция обладает С-300, но Вашингтон никаких вопросов этой стране не задаёт.
Ранее стало известно о проведении Турцией испытаний зенитно-ракетных комплексов С-400. Вашингтон уведомил: надеется, что на вооружение турецкой армией эти ЗРК взяты не будут. В противном случае Анкару ждут серьёзные последствия, связанные с безопасностью.
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