"Мы не будем обсуждать": Американские бомбардировщики B-52 и истребители F-15 кружат вокруг Ирана

Бомбардировщики B-52, истребители F-15 совершают первые боевые вылеты, направленные на Иран

В субботу ВВС США начали выполнять миссии по сдерживанию на Ближнем Востоке , направленные на то, что Пентагон назвал "угрозами со стороны Ирана".

B-52H Stratofortress бомбардировщики из 20-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи на авиабазе Барксдейл, штат Луизиана, приземлились на авиабазе Аль-Удейд, Катар, в четверг, по данным центрального командования ВВС.

Военно-воздушные силы F-15C Eagles также выполняли миссии по сдерживанию в субботу и были заправлены стратотанкером KC-135 из 28-й экспедиционной воздушной заправочной эскадрильи в неизвестном месте. 28 F-15 подтвердили свое присутствие в зоне ответственности AFCENT, в том числе в Ираке, Сирии и Афганистане.

В среду F-15C и F-35A Lightning II совершили вылет из неизвестного места на Ближнем Востоке.

"Мы не будем обсуждать специфику миссии, — сказал майор ВВС Холли Брауэр, представитель AFCENT.

Должностные лица не предоставили график развертывания целевой группы B-52.