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"Мы не 51-й штат США": Бывший канцлер Германии осудил США за противодействие "Северному потоку - 2"
02 января 2020, 02:54 • 29 • В мире
Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер выступил с резким осуждением действий США, пытающихся при помощи санкций остановить строительство "Северного потока -2". Кроме того, экс-канцлера возмущает, что Вашингтон пытается таким образом "указывать Германии", с кем ей торговать. "Мы не 51-й штат США", - считает он.
Об этом Герхард Шрёдер заявил в интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung. По его мнению, санкции, введённые Вашингтоном, "своевольные". Политик расценивает их как вмешательство в дела ФРГ, пишет Nation News.
Шрёдер напомнил, что США мешают торговле Германии не только с Россией, но и с Китаем, а также с Ираном.
В ходе интервью Герхард Шрёдер задал вопрос, который можно назвать риторическим: объявлял ли Берлин санкции в отношении Вашингтона за ситуацию с правами человека, сложившуюся на границе с Мексикой? А ведь причин и поводов для таких действий США дают вполне достаточно.
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