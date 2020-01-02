"Мы не 51-й штат США": Бывший канцлер Германии осудил США за противодействие "Северному потоку - 2"

Об этом Герхард Шрёдер заявил в интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung. По его мнению, санкции, введённые Вашингтоном, "своевольные". Политик расценивает их как вмешательство в дела ФРГ, пишет Nation News.

Шрёдер напомнил, что США мешают торговле Германии не только с Россией, но и с Китаем, а также с Ираном.

"Мы не должны принимать это. Мы не 51-й штат США", - уверен политик.

В ходе интервью Герхард Шрёдер задал вопрос, который можно назвать риторическим: объявлял ли Берлин санкции в отношении Вашингтона за ситуацию с правами человека, сложившуюся на границе с Мексикой? А ведь причин и поводов для таких действий США дают вполне достаточно.