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"Мы называем это "российский обман": "Самый жестокий к России" американский президент обнаружил сам себя
19 июня 2019, 09:09 • 39 • В мире
В своем выступлении перед сторонниками в Орландо (штат Флорида), на котором Трамп сообщил о начале предвыборной кампании-2020, он в очередной раз сообщил о том, что оказался "самым жестоким" по отношению к России президентом. "Мы называем это "российский обман", - отметил Трамп.
По мнению 45-го американского президента, его предшественник "ничего не сделал" против России, в то время как сам Трамп старался на этот поприще изо всех сил.
Дональд Трамп также отметил, что демократов, в отличие от него, Россия "совершенно не беспокоит", зато они думают только о "своей политической мощи". Так он прокомментировал нападки со стороны членов Демократической партии США, не прекращающиеся с момента его победы на последних президентских выборах.
Перед выходом Трампа на сцену Amway Center, вместимость которого достигает 20 тысяч человек, перед собравшимися выступила первая леди США Меланья Трамп, которая сообщила о том, что ее супруг намерен работать на благо Америки "еще шесть лет".
Об этомы сообщает "РИА Новости".
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