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"Мы называем это "российский обман": "Самый жестокий к России" американский президент обнаружил сам себя

19 июня 2019, 09:09  •  39 • В мире
В своем выступлении перед сторонниками в Орландо (штат Флорида), на котором Трамп сообщил о начале предвыборной кампании-2020, он в очередной раз сообщил о том, что оказался "самым жестоким" по отношению к России президентом. "Мы называем это "российский обман", - отметил Трамп.
По мнению 45-го американского президента, его предшественник "ничего не сделал" против России, в то время как сам Трамп старался на этот поприще изо всех сил.
"Я нарастил военную силу, я ввел санкции в отношении России и по всей Европе предоставил альтернативный источник энергии, который очень сильно конкурирует с Россией", - заявил американский лидер.
Дональд Трамп также отметил, что демократов, в отличие от него, Россия "совершенно не беспокоит", зато они думают только о "своей политической мощи". Так он прокомментировал нападки со стороны членов Демократической партии США, не прекращающиеся с момента его победы на последних президентских выборах.
"Они (демократы) пошли за мной, за моей семьей и бизнесом, за моими сотрудниками, почти всеми, кого я когда-либо знал или с кем работал, но в действительности они пришли за вами (американцами)", - отметил он.
Перед выходом Трампа на сцену Amway Center, вместимость которого достигает 20 тысяч человек, перед собравшимися выступила первая леди США Меланья Трамп, которая сообщила о том, что ее супруг намерен работать на благо Америки "еще шесть лет".
Об этомы сообщает "РИА Новости".

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