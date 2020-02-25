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"Мы настаиваем": В Кремле жёстко ответили на "маниакальное упорство" США

25 февраля 2020, 17:24  •  32 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в США с "маниакальным упорством" появляются новые обвинения против Москвы в некоем "вмешательстве". "Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было", - жёстко подчеркнули в Кремле в ответ на новые обвинения.
Напомним, ранее американские сенаторы-демократы потребовали ввести новые санкции против России. На этот раз в качестве причины указывается "попытка повлиять на выборы президента Соединённых Штатов в 2020 году".
В Кремле упорство, с которым в Вашингтоне появляются всё новые и новые голословные обвинения, назвали "маниакальными". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков жёстко ответил американским сенаторам, подчеркнув, что Москва уже не раз опровергала подобные домыслы.
"С маниакальным упорством появляются новые голословные, ни на чём не основывающиеся обвинения России в некоем вмешательстве", - обратил внимание Песков.
Он также обратил внимание на то, что позиция России о невмешательстве прекрасно известна. И речь идёт как о невмешательстве в дела суверенных государств, так и о недопустимости стороннего вмешательства во внутренние дела нашей страны.
"Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, - высказался представитель Кремля. - Никакого вмешательства нет".

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