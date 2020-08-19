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"Мы нашли неопровержимые доказательства": США рассказали о хакерском приказе Путина
19 августа 2020, 02:05 • 34 • Политика
Соединённые Штаты Америки рассказали о хакерском приказе Путина. Якобы он распорядился взломать компьютеры, которые принадлежат Демократической партии США. Это следует из отчёта комитета сената конгресса по разведке. "Мы нашли неопровержимые доказательства", - подчеркнул сенатор Марко Рубио.
В пятом томе доклада, посвящённого якобы произошедшему российскому вмешательству в выборы президента США 2016 года, сказано, что Москва "влияла или пыталась влиять" агрессивно и многопланово. Например, при помощи Wikileaks. Авторы документа утверждают, что создатели сайта, вероятнее всего, знали, что способствуют деятельности российской разведки.
Сенатор Марко Рубио подчеркнул: доказательств, что Трамп и его команда были в сговоре с Москвой, нет.
"Однако мы нашли неопровержимые доказательства российского вмешательства и обнаружили очень тревожные действия со стороны ФБР в части, касающейся их готовности положиться на выводы "досье Стила" без проверки методологии и источников", - произнёс политик.
В отчёте говорится и о том, что российский лидер Владимир Путин в 2016 году приказывал хакерам взламывать компьютеры американских демократов. От их имени рассылались электронные письма, способные навредить кандидату Хиллари Клинтон.
Американцы с 2016 года пытаются доказать вмешательство России в выборы в том же году, но все расследователи оперируют весьма сомнительными фактами. Так, ранее утверждалось, что "русские хакеры" пытались взломать электронную систему, которая подсчитывала голоса. Москва все обвинения отрицала и продолжает это делать.
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