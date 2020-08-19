"Мы нашли неопровержимые доказательства": США рассказали о хакерском приказе Путина

В пятом томе доклада, посвящённого якобы произошедшему российскому вмешательству в выборы президента США 2016 года, сказано, что Москва "влияла или пыталась влиять" агрессивно и многопланово. Например, при помощи Wikileaks. Авторы документа утверждают, что создатели сайта, вероятнее всего, знали, что способствуют деятельности российской разведки.

Сенатор Марко Рубио подчеркнул: доказательств, что Трамп и его команда были в сговоре с Москвой, нет.

"Однако мы нашли неопровержимые доказательства российского вмешательства и обнаружили очень тревожные действия со стороны ФБР в части, касающейся их готовности положиться на выводы "досье Стила" без проверки методологии и источников", - произнёс политик.

В отчёте говорится и о том, что российский лидер Владимир Путин в 2016 году приказывал хакерам взламывать компьютеры американских демократов. От их имени рассылались электронные письма, способные навредить кандидату Хиллари Клинтон.

Американцы с 2016 года пытаются доказать вмешательство России в выборы в том же году, но все расследователи оперируют весьма сомнительными фактами. Так, ранее утверждалось, что "русские хакеры" пытались взломать электронную систему, которая подсчитывала голоса. Москва все обвинения отрицала и продолжает это делать.