"Мы находимся на войне": Президент Казахстана объявил о возобновлении жёсткого карантина

Власти Казахстана возвращают жёсткие карантинные меры для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие распоряжение в понедельник, 29 июня, дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил чиновникам в течение двух дней подготовить предложения по введению всеобщего карантина наподобие того, что действовал в стране в период с марта по май этого года. Кроме того, госкомиссии под руководством премьера дано задание выработать решения по борьбе с пандемией, а также организовать контроль за распределением ресурсов.

"Мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила", - сказал президент Казахстана.

Также глава государства отметил, что поставленные им задачи по борьбе с распространением болезни были или не выполнены, или выполнены не полностью. За это получили выговор главы сразу нескольких регионов страны.

Напомним, что в Казахстане, по последним данным, зафиксировано свыше 21 тысячи случаев заражения COVID-19. С марта по май в стране действовал режим ЧП. В крупных городах было запрещено выходить на улицу.