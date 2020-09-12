"Мы начинаем дипломатическую войну": Украинский посол устроил скандал из-за досмотра в Белоруссии

Инцидент произошёл 5 сентября на пункте пропуска Новая Гута. Сотрудник Госпогранкомитета Белоруссии попросил дипломата открыть багажник машины и показать его содержимое. Это возмутило посла, который тут же напомнил о своём статусе. Он подчеркнул, что досматривать машину дипломатических работников можно только в том случае, если есть веские основания. Иначе это будет нарушением Венской конвенции.

Пограничник в ответ заявил, что веские основания у него как раз есть, однако не стал уточнять, о чём конкретно идёт речь. Тогда Кизим пригрозил сотруднику Госпогранкомитета неприятностями и даже пообещал развязать "дипломатическую войну".

Вам будут звонить очень многие люди. Этим самым вы сейчас делаете очень плохой шаг. Я будут писать завтра ноту. Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого? - заявил он.

В конечном итоге послу всё же пришлось открыть багажник. Осмотрев его содержимое, пограничник сказал спасибо и разрешил политику продолжить путь. В пятницу пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии выложила в Сеть видео инцидента.

Ранее Кизим заявлял, что Украина обеспокоена сближением России и Белоруссии. По словам дипломата, если вчера у Киева была уверенность в сохранении мира на совместной границе, то сейчас её нет.