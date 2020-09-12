|
"Мы начинаем дипломатическую войну": Украинский посол устроил скандал из-за досмотра в Белоруссии
12 сентября 2020, 00:00 • 86 • Политика
Украинский посол Игорь Кизим устроил скандал из-за досмотра его автомобиля на границе в Белоруссии. Он пообещал белорусским пограничникам "дипломатическую войну".
Инцидент произошёл 5 сентября на пункте пропуска Новая Гута. Сотрудник Госпогранкомитета Белоруссии попросил дипломата открыть багажник машины и показать его содержимое. Это возмутило посла, который тут же напомнил о своём статусе. Он подчеркнул, что досматривать машину дипломатических работников можно только в том случае, если есть веские основания. Иначе это будет нарушением Венской конвенции.
Пограничник в ответ заявил, что веские основания у него как раз есть, однако не стал уточнять, о чём конкретно идёт речь. Тогда Кизим пригрозил сотруднику Госпогранкомитета неприятностями и даже пообещал развязать "дипломатическую войну".
В конечном итоге послу всё же пришлось открыть багажник. Осмотрев его содержимое, пограничник сказал спасибо и разрешил политику продолжить путь. В пятницу пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии выложила в Сеть видео инцидента.
Ранее Кизим заявлял, что Украина обеспокоена сближением России и Белоруссии. По словам дипломата, если вчера у Киева была уверенность в сохранении мира на совместной границе, то сейчас её нет.
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 сентября 2020, 01:10
|
07 сентября 2020, 11:50
|
05 сентября 2020, 21:20
|
08 сентября 2020, 06:10
|
06 сентября 2020, 12:55
|
06 сентября 2020, 07:25
|
06 сентября 2020, 18:25