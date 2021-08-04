"Мы на весь мир заявляем": Политолог объяснил, зачем Крыму иски против Киева за пять блокад

Украина устроила Крыму пять блокад: водную, банковскую, энергетическую, продовольственную и транспортную. Настало время отвечать, считает политолог Иван Мезюхо. Он объяснил, чем власти полуострова собираются подавать иски против Киева. "Мы на весь мир заявляем", - произнёс эксперт.

Ранее председатель комитета по законодательству крымского Госсовета, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов сообщил, что самыми масштабными будут иски по водной блокаде и по энергетической блокаде. Но полуострове оформляют документы, которые подкрепят озвученную сумму ущерба до копейки. Предварительно, речь идёт о 1,47 триллиона рублей по первому иску.

Глава крымской общественной организации "Центр политического просвещения", политолог Иван Мезюхо объяснил, зачем Крыму иски против Киева за пять блокад. Они являются логическим правовым ответом на беззаконие украинских властей.

Политолог признал, что на полуострове иллюзий по поводу международной судебной системы не питают, но обозначить свою позицию Крым обязан. А позиция эта заключается в категорическом неприятии террористической деятельности со стороны официального Киева.

"Крымчане не считают экстремизм нормальным явлением. <…> Мы на весь мир заявляем, что именно Украина причастна к нарушению прав человека на территории Крыма", - произнёс Мезюхо в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что Европарламент и другие международные институции распространяют ложную информацию о состоянии прав человека в Севастополе и Крыму. Но жители этого региона России прекрасно знают, что происходит на самом деле. Судебные иски против Киева – способ привлечь внимание международной общественности, подчеркнул политолог.