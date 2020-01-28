"Мы на распутье": Главы Евросоюза рассказали, кто на самом деле освобождал Освенцим

Заявление за подписью председателей Европейского совета Мишеля, Европарламента Сассоли и Еврокомиссии фон дер Ляйен ко дню освобождения Освенцима получилось необыкновенно трогательным и проникновенным. Авторы пишут о том, что в годы холокоста были убиты шесть миллионов еврейских детей, женщин и мужчин, а также миллионы ни в чём не повинных людей, в том числе сотни тысяч цыган, преследуемых из-за своей этнической принадлежности.

Политики призвали весь мир к претворению в конкретные действия лозунга "Never Again" - "Никогда снова" и назвали холокост европейской трагедией, ставшей поворотным пунктом в истории. Но в этом же обращении, намеренно или неумышленно, Шарль Мишель, Давид Сассоли и Урсула фон дер Ляйен заявляют, что Освенцим освободили "Allied Forces", союзные войска, в то время как исторически установлено, что это сделали советские военные, о чём упомянул даже президент Польши в своей речи.

Зато в своих нападках на Россию Запад всегда рад обвинить Советский Союз в том, что он развязал Вторую мировую войну, совершал военные преступления вместе с гитлеровцами и порабощал народы Восточной Европы.

На мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим в Польше отметился и президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что честь его освобождения принадлежит украинским войскам - такой вывод он сделал из названия 1-го Украинского фронта.

В Сети украинскому лидеру посоветовали учить историю и пояснили, что Первый Украинский фронт образован на юго-западном направлении 20 октября 1943 года на основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 года путём переименования Воронежского фронта. "А командовали им Жуков, Ватутин и Конев, кому рагули сносят памятники", - добавляет комментатор.