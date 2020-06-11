"Мы можем бороться": Евросоюз счёл Россию и Китай авторами свыше пятисот фейков о коронавирусе

В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе. Как говорится в распространённом заявлении ЕК, в Европе были вынуждены бороться с фейками, распространяемыми "прокремлёвскими источниками". О чём именно идёт речь, неизвестно, но, утверждают в ЕК, ими были обнаружены более полутысячи фактов недостоверной информации.

При этом, утверждает европейская сторона, Китай и Россия разворачивали целые операции по распространению ложных сведений.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что способом борьбы с такой напастью является предоставление гражданам достойной информационной альтернативы, "демонстрируя контраст между тем, что говорится, и реальностью".

Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии коронавируса. По словам министра, Россия привыкла к тому, что западные коллеги всё чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы, передаёт "РИА Новости".