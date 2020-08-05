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"Мы молимся о жертвах": Трамп выдвинул свою версию взрыва в Бейруте

05 августа 2020, 13:35  •  103 • Политика
Президент США Дональд Трамп выдвинул свою версию причины взрыва в Бейруте. Ему подсказали её "замечательные генералы". "Мы молимся о жертвах", - сообщил американский лидер.
На традиционном брифинге в Белом доме у Трампа напрямую спросили, что он думает о случившемся в ливанской столице. Он сообщил, что делает выводы, исходя из факта взрыва и общения с некоторыми американскими "замечательными генералами". Военные считают, что это была атака.
"Это была какая-то бомба, да", - выдвинул Дональд Трамп свою версию.
Он добавил, что множество людей погибло, несколько сотен тяжело ранены. Американский президент заверил, что готов оказать Ливану необходимую помощь.
"Мы молимся о жертвах", - сообщил Трамп.
Взрыв в Бейруте произошёл 4 августа. Первоначально предполагалось, что взорвалось большое количество пиротехники, но позднее власти назвали истинную причину. По официальной версии, проводились сварочные работы, искра стала причиной взрыва 2,7 тысячи тонн селитры. СМИ сообщают, что как минимум 78 человек погибло, ранено около 4 тысяч.

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