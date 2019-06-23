"Мы многое планируем, но я не расскажу": Климкин грозит России "новой волной давления"

По его словам, "новая волна давления" будет начата Украиной с понедельника, 25 июня. Об этом министр рассказал в эфире украинского "5 канала".

"Давить на Россию" Климкин обещает "на всех международных площадках". А действие этого "давления" будет, по его словам "среднесрочным и краткосрочным".

"Мы планируем много вещей, о которых я говорю, но о многих не скажу", - дополнил глава МИД Украины.

Напомним, ранее Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Кроме того, от России потребовали предоставить отчет о "керченском инциденте".

Однако "гамбургский ультиматум" Киева, связанный с решением Международного трибунала ООН по морскому праву (ITLOS), не впечатлил Кремль. Представителям же ITLOS, которые не имеют юрисдикции в данном вопросе, Москва предложила не лезть в чужие дела.

Кроме того, Киев пытался поднять вопрос о применении временных мер, отказавшись от двусторонних консультаций с Москвой, несмотря на готовность последней к диалогу. Единственный раунд переговоров прошёл 23 апреля 2019 года.