"Мы латаем дыры, так и живём": Зеленский сравнил Украину с прохудившимся судном

Так украинский гарант попытался объяснить журналистам, что на Украине возникает одна проблема за другой, - не успеешь решить первую, а уже всё заваливается где-то в другом месте. И в этом состоит работа Зеленского и его команды.

"Везде дыры, и ты руками и ногами пытаешься их заткнуть. Так мы и живём. Мы затыкаем дыры", - сказал Зеленский.

В ответ журналист издания отметил, что Украина, в таком случае, похожа на тонущий корабль. Однако Зеленский возразил на это: "Мы не тонем".

При этом украинский президент признал, что его работа весьма похожа на игру в сериале. Однако потом спохватился и заявил, что в реальной жизни всё иначе: президентский срок - пять лет, а за это время необходимо решить много разных проблем.

Во время интервью речь зашла и о резких перестановках в правительстве Зеленского. Многие уверены в том, что своё влияние таким образом восстанавливают старые "олигархические игроки", которые, как и прежде, всё ещё обладают огромной властью. Зеленский не может от них избавиться, "просто попросив", пишет Guardian. А вот его телевизионный герой "мог бы приказать их расстрелять".

"Раз мы выбрали демократию, мы, конечно, не можем вешать людей, однако иногда так хочется это сделать", - ответил на соответствующий вопрос журналиста Зеленский, добавив: "Но это, конечно, шутка".