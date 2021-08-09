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"Мы, конечно, потратились, но": ВМФ получит сразу три атомные подлодки. Русские аплодируют
09 августа 2021, 08:30 • 283 • Политика
Военно-морской флот России получит до конца текущего года сразу три атомные подводные лодки. Русские аплодируют в сети и говорят о важном итоге такого решения Минобороны: "Мы, конечно, потратились, но".
По данным источника РИА Новости в кораблестроительной отрасли, речь идёт о стратегической подлодке "Князь Олег", многоцелевом "Новосибирске" и носителе беспилотных "Посейдонов" "Белгороде".
Жители России оценили новость и отмечают, что эти лодки не станут лишними в сегодняшних реалиях.
"С учётом того, что НАТО строит планы [сделать] из нас вторую Сербию - явно не лишними будут эти подлодки", - считает пользователь Сергей Миронов.
"Мы, конечно, потратились, но сейчас и пиндосики замучаются отслеживать наши лодочки в океане. Нервничать будут, ошибаться..." - подчеркивает Вячеслав Иванов.
"Тройная головная боль для НАТО. Но называть надо американскими городами - по названию пункта назначения (не лодки, конечно)", - добавляет Добрыхдел Мастер.
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