Военно-морской флот России получит до конца текущего года сразу три атомные подводные лодки. Русские аплодируют в сети и говорят о важном итоге такого решения Минобороны: "Мы, конечно, потратились, но".

По данным источника РИА Новости в кораблестроительной отрасли, речь идёт о стратегической подлодке "Князь Олег", многоцелевом "Новосибирске" и носителе беспилотных "Посейдонов" "Белгороде".

Жители России оценили новость и отмечают, что эти лодки не станут лишними в сегодняшних реалиях.

"С учётом того, что НАТО строит планы [сделать] из нас вторую Сербию - явно не лишними будут эти подлодки", - считает пользователь Сергей Миронов.

"Мы, конечно, потратились, но сейчас и пиндосики замучаются отслеживать наши лодочки в океане. Нервничать будут, ошибаться..." - подчеркивает Вячеслав Иванов.

"Тройная головная боль для НАТО. Но называть надо американскими городами - по названию пункта назначения (не лодки, конечно)", - добавляет Добрыхдел Мастер.