"Мы хотим жить спокойно": Посол РФ в США назвал единственный способ диалога с Байденом

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что Штаты продолжат давить на РФ. Дипломат назвал единственный способ наладить диалог с новым президентом Джо Байденом и его командой. "Мы хотим жить спокойно", - обозначил он конечную цель всех усилий.

Что США будут продолжать давление, у Антонова сомнений нет. Такую же мысль высказали и представители стран бывшего СССР во время встречи с российским послом пару дней назад.

Напряжённость в отношениях Москвы и Вашингтона существует, но ослабить её не получится, пока общение будет продолжаться через СМИ и YouTube.

"Пора сесть за стол переговоров, взглянуть друг другу в глаза и начать обсуждать. Всё, что мы хотим, - предсказуемости, уверенности в завтрашнем дне, уверенности в действиях США, жить спокойно для того, чтобы, извините за высокий стиль, внешняя политика помогала внутреннему развитию страны", - произнёс Анатолий Антонов в эфире "Соловьёв Live".

Для этого уже предприняты определённые действия. Россия сделала первый шаг навстречу США - отправила запросы команде Джо Байдена. В них содержится призыв организовать первые контакты, целью которых станет определение сфер дальнейшего взаимодействия.