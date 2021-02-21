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"Мы хотим жить спокойно": Посол РФ в США назвал единственный способ диалога с Байденом

21 февраля 2021, 02:50  •  20 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов считает, что Штаты продолжат давить на РФ. Дипломат назвал единственный способ наладить диалог с новым президентом Джо Байденом и его командой. "Мы хотим жить спокойно", - обозначил он конечную цель всех усилий.
Что США будут продолжать давление, у Антонова сомнений нет. Такую же мысль высказали и представители стран бывшего СССР во время встречи с российским послом пару дней назад.
Напряжённость в отношениях Москвы и Вашингтона существует, но ослабить её не получится, пока общение будет продолжаться через СМИ и YouTube.
"Пора сесть за стол переговоров, взглянуть друг другу в глаза и начать обсуждать. Всё, что мы хотим, - предсказуемости, уверенности в завтрашнем дне, уверенности в действиях США, жить спокойно для того, чтобы, извините за высокий стиль, внешняя политика помогала внутреннему развитию страны", - произнёс Анатолий Антонов в эфире "Соловьёв Live".
Для этого уже предприняты определённые действия. Россия сделала первый шаг навстречу США - отправила запросы команде Джо Байдена. В них содержится призыв организовать первые контакты, целью которых станет определение сфер дальнейшего взаимодействия.

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