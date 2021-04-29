"Мы хотим мира": Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномётов

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномётов. Обстрелы возобновились после того как Россия отвела войска от границы с Украиной. Всё это происходит на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев заинтересован в том, чтобы покончить с войной: "Мы хотим мира".

Армия Украины обстреляла район шахты Трудовая из 120-мм миномётов. Об этом в четверг сообщает Telegram-канал Inside Donetsk со ссылкой на представителей Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Скриншот:Telegram/Inside Donetsk

Представители ДНР также рассказали о том, что украинские солдаты обстреляли северо-запад Горловки из 82-мм миномётов. Из подконтрольного Киеву посёлка Шумы было выпущено не менее шести мин. Кроме того, с украинской стороны применялось снайперское оружие, передаёт Донецкое агентство новостей.

Донецк предложил задействовать координационный механизм, чтобы добиться соблюдения режима тишины, однако в Киеве эту инициативу проигнорировали.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно заявлял о своей приверженности к миру. Он утверждает, что Киев заинтересован в том, чтобы в Донбассе воцарилась тишина. Однако, несмотря на его слова, украинские силы раз за разом обстреливают неподконтрольные территории, что приводит к жертвам среди мирного населения.