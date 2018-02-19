"Мы хотим мира": Мадуро заговорил со своим народом на языке жестов

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро и высшие чиновники страны в воскресенье перешли на язык жестов при обращении к народу.

Стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро написал сначала в своем микроблоге о том, что его ближайшее телеобращение будет необычным. Мадуро в Twitter призвал людей к “обязательному просмотру”.

К слову, люди перепугались. В соцсетях обсуждали, уж не в отставку ли собрался уйти Мадуро. Но нет.

Обращение называлось "Мы мирные люди". В записи участвовали сам Мадуро, а еще его супруга и ряд ближайших политиков. Сообщается, что каждый записал свою фразу, используя язык жестов для глухонемых.

"Мы хотим мира, мы хотим единства. Мы хотим одну Венесуэлу для всех. Многие не хотят нас слушать, но мы будем продолжать говорить, - сообщалось в послании. - Мы говорим вам покорно и с уважением, что вы нам все нужны: молодежь, женщины, люди старшего поколения, дети, взрослые. У нас есть великий лидер, и я его хорошо знаю. Вместе все возможно".