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"Мы хотим, чтобы проект был остановлен": США требуют от ЕС "активных действий" против "Северного потока - 2"

27 января 2019, 21:09  •  90 • В мире
Белый дом продолжает усиливать давление на страны Евросоюза в споре о судьбе газопровода "Северный поток - 2". "Настало время действовать. Мы хотим, чтобы проект был остановлен", - заявил один из чиновников администрации президента Трампа журналистам.
Принять "срочные меры" против строительства газопровода "Северный поток - 2" требует Белый дом под видом "обеспечения собственной энергетической безопасности". США уверены, что Евросоюз должен обеспечить себя газом "бесперебойными поставками через Украину".
Между тем, несмотря на зимние морозы, строительство газопровода продолжается, и довольно активно. По дну Балтийского моря уже проложена почти третья часть всего 1230-километрового "Северного потока". Предполагается, что к концу текущего года все работы по строительству газопровода будут завершены.
Немецкое издание Handelsblatt цитирует заявление высокопоставленного чиновника Белого дома о требованиях, выдвигаемых Вашингтоном.
"Мы хотим, чтобы проект был остановлен <…> Настало время для действий", - цитирует издание сотрудника администрации Дональда Трампа.
Между тем официальный Берлин в очередной раз отказался "прогибаться" под требования Вашингтона и создавать искусственные препятствования для строительства газопровода "Северный поток - 2".
На этот раз позицию правительства ФРГ озвучил министр экономики страны Петер Альтмайер. Он напомнил заокеанским партнерам, что бизнес-проект получил все необходимые разрешения, и строительство уже значительно продвинулось. Для каких-либо вмешательств нет никаких правовых оснований, подчеркнул он.

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