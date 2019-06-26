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"Мы, как всегда, вывесили наши флаги": Оскандалившихся украинцев выселили из греческого отеля

26 июня 2019, 23:09  •  133 • Политика
Туристы с Украины оказались в центре скандала с греческим отелем, вывесив свои флаги на балконы в номерах. Когда гостей Незалежной попросили убрать флаги, объяснив, что это неприятно другим гостям, они отказались. В итоге украинскую группу руководству отеля пришлось выселять.
О громком инциденте в отеле Bomo Calamos Beach Hotel на острове Каламос рассказала на своей страничке в Facebook киевлянка Наталия Подоляк, которая и организовала поездку группы.
По ее словам, она и еще несколько семей с детьми с Украины приехали на остров на 10 дней и при заезде, как всегда, вывесили на балконах своих номеров украинские флаги.
"Дети с гордостью говорили, что мы украинцы, и свободно со всеми жителями отеля и персоналом общались на английском. Так радужно и прошли бы 10 дней нашего отдыха, если бы кто-то из жителей не пожаловался бы, что наши флаги оскорбляют их достоинство", - заявила Подоляк.
Женщина искренне не понимала, почему персонал отеля просит их убрать флаги с балконов. В результате, когда сотрудники гостиницы самостоятельно вошли в номера и сняли флаги, украинцы "были шокированы".
Как после прокомментировала журналист Юлия Витязева, оказывается, во время отдыха украинцев в отеле проживали поляки. "Видимо, в какой-то момент просто достало коллективное пение гимна", - иронизирует в Twitter Витязева.
"Когда отдыхать едешь, сними кастрюлю с башки! Хоть на эти 10 дней", - прокомментировал Алексей Иванов.
Подоляк и ее соотечественникам пытались объяснить, что отдых в частном отеле не подразумевает демонстрацию украинской символики, поскольку это неприятно многим гостям. Женщина думала обратиться в полицию, но потом все-таки отказалась от этой идеи.
В результате директор принял решение выселить группу украинцев, вернув им деньги.
"Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели", - подытожила Подоляк.

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