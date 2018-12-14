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"Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут": В России словами Путина усилили беспокойство США из-за "Мертвой руки"

14 декабря 2018, 00:24  •  50 • В мире
The National Interest рассказал своим читателям о советской секретной системе времен холодной войны на случай ядерного нападения. В частности, система "Периметр", которую называют "Мертвая рука", сейчас стала еще более смертоносной, говорится в публикации. Впрочем, российские интернет-пользователи в Сети не скрывают своего удовлетворения от страха американцев. Блогеры вспоминают предупреждение российского лидера Владимира Путина, который заявил, что в случае атаки Россия готова к ответному удару. "Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - сказал в недавнем выступлении Владимир Путин.
Американский журнал The National Interest рассказал своим читателям, что Россия усовершенствовала секретную советскую систему защиты от ядерного нападения. В публикации говорится, что система, называемая "Периметр" или "Мертвая рука", стала еще более смертоносной и вновь возвращается в строй.
В публикации приводится оценка системы Дэвидом Хоффманом, автором посвященной ее изучению книги. Он указывает, что в случае ядерного удара дежурные в бункерах должны были запустить командные ракеты, которые "взлетели бы, передавая приказ баллистическим ракетам, а те выполнили бы миссию возмездия".
Но тот факт, что сегодня в России начали обсуждать "Периметр" открыто, также дает Западу "все основания для беспокойства", заключает The National Interest, передает RT.
Российские интернет-пользователи усилили беспокойство американской стороны. В Сети пользователи напомнили слова главы государства Владимира Путина о том, что Москва отказывается наносить превентивный удар, однако готова реагировать на недружественные шаги Соединенных Штатов.
"А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - заявил глава государства.
"Путин предупреждал, что мы, конечно, сразу в рай, а вы, не думаю, что тоже", - пишет интернет-пользователь под ником SaneK.
"Самое смешное - на воре и шапка горит - ведь эта система сработает в случае нападения, то есть если вы настроены миролюбиво, то она по вам не ударит, но если вы агрессор, то вас, конечно же, беспокоит возможность пропустить последний удар в вашей жизни", - подчеркивает комментатор под ником BlueSailBoat.
"Кто к нам с мечом придет, тот в орало и получит... гарантированно получит", - подчеркивает блогер под ником Leschij Leschevsky
"Было бы мозгов побольше, то давно бы перешли к переговорам и прекратили любые шельмования типа "мы выходим из договора, так как больше не отвечает национальным интересам США". На войну с Россией США никогда не решатся", - уверен Vladimir Gavrikov.

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