"Мы к чехам хорошо относимся": В Госдуме рассказали, как Прага может спасти свой хоккей и пиво

В Госдуме отреагировали на предложение запретить импорт чешского пива в качестве санкций против европейской страны. Парламентарии говорят, что Прага может спасти свой хоккей и пиво, если вовремя одумается: "Мы к чехам вообще хорошо относимся".

Такое мнение высказал в субботу депутат Сергей Жигарев. Он напомнил, что изначально Россия была весьма благосклонна к Чехии. Именно чешский бизнес первым зашёл в страну после развала Советского Союза. Депутат призвал "горячие головы" в Праге немного остыть и начать деэскалацию напряжённости, поскольку дальнейшее раскручивание недружественных шагов нанесёт существенный вред чешским предпринимателям.

Не хотелось бы, чтобы это выходило на уровень противостояния. Это и чешский хоккей, и чешское пиво, мы к чехам вообще хорошо относимся. Я просто думаю, что горячим головам со стороны Чехии надо немного остудиться, - отметил Жигарев, выступая в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что власти России могут ограничить ввоз чешского пива в качестве санкций против Праги. Чиновники считают, что Чехия пошла на беспрецедентный шаг. И реагировать на это чисто зеркально нельзя.

Напомним, что ранее Чехия выслала из страны 18 русских дипломатов, обвинив русские спецслужбы в том, что они якобы устроили взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага также призвала страны ЕС последовать её примеру. На этот призыв уже откликнулись Словакия, Эстония, Латвия и Литва. Россия же в ответ выслала 20 чешских дипломатов и предупредила западные страны, что будет отвечать зеркально на любой недружественный шаг.