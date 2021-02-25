"Мы искали диалога, но…": Мадуро выдвинул ультиматум Евросоюзу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выдвинул ультиматум Евросоюзу. "Мы искали диалога… Но…" - говорится в заявлении лидера страны.

По словам Мадуро, Каракас никогда больше не пойдёт на сотрудничество или диалог с Евросоюзом, если тот не изменит свою санкционную политику. Мадуро напомнил о том, что ЕС ввёл санкции против оппозиции, участвовавшей в выборах, против судебной власти и вооружённых сил. Он назвал это вмешательством во внутренние дела страны, чего в Венесуэле терпеть не намерены.

"Чего они ждут? Что мы их поблагодарим за то, что они нас атакуют? Нет", - цитирует его РИА Новости.

По словам Мадуро, Каракас искал диалога, "и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом".

"Но таким образом - нет, - либо вы исправите (свою позицию. - Ред.), либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза, чтобы вы знали, что Венесуэла знает, как отвечать на угрозы, откуда бы они ни исходили", - отрезал он.