"Мы имеем дело с раздвоением личности": "Доктор смерть" Супрун поставила диагноз Зеленскому

Об этом Ульяна Супрун рассказала в интервью украинскому изданию LB.ua. Журналист, беседовавший с бывшей исполняющей обязанности главы украинского здравоохранения, напомнил о том, что Зеленский во время своей предвыборной кампании всячески поддерживал Супрун, зато потом внезапно "стал вести себя с ней по-хамски".

Отвечая на эти слова, "Доктор смерть" заявила, что "тут мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом", намекая на героя романа Стивенсона, страдавшего раздвоением личности. Да и вообще, считает Супрун, президент постоянно играет две разные роли.

"Когда он выступает перед международным сообществом, европейским бизнесом, то говорит: мы поддерживаем все, что делает Минздрав. А когда выходит на внутреннюю политическую арену, то начинается популизм", - отметила она.

К слову, в этом же интервью Ульяна Супрун оценила возможности и компетенции Зоряны Скалецкой, которая теперь стала министром здравоохранения. По словам "Доктора смерть", новая глава Минздрава Украины не имеет своей команды, не знает, откуда ее набрать, да и вообще, не готова исполнять роль министра.

Напомним, своего поста Ульяна Супрун лишилась 4 сентября. И решение об ее увольнении спонтанным не было – этого в Раде добивались давно. Долгое время и.о. главы Минздрава самоотверженно поддерживал экс-премьер Владимир Гройсман.

В феврале текущего года решением суда Супрун было запрещено руководить Минздравом на то время, пока идет разбирательство по иску, в котором ее обвинили в некомпетентности.