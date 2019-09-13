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"Мы имеем дело с раздвоением личности": "Доктор смерть" Супрун поставила диагноз Зеленскому

13 сентября 2019, 08:54  •  170 • В мире
Бывшая исполняющая обязанности главы украинского Минздрава Ульяна Супрун так и не дождалась назначения на заветную должность. Виноват ли в этом Зеленский? Об этом напрямую "Доктор смерть" не говорит. Зато смело ставит украинскому гаранту "диагноз". По ее мнению, глава государства "страдает раздвоением личности".
Об этом Ульяна Супрун рассказала в интервью украинскому изданию LB.ua. Журналист, беседовавший с бывшей исполняющей обязанности главы украинского здравоохранения, напомнил о том, что Зеленский во время своей предвыборной кампании всячески поддерживал Супрун, зато потом внезапно "стал вести себя с ней по-хамски".
Отвечая на эти слова, "Доктор смерть" заявила, что "тут мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом", намекая на героя романа Стивенсона, страдавшего раздвоением личности. Да и вообще, считает Супрун, президент постоянно играет две разные роли.
"Когда он выступает перед международным сообществом, европейским бизнесом, то говорит: мы поддерживаем все, что делает Минздрав. А когда выходит на внутреннюю политическую арену, то начинается популизм", - отметила она.
К слову, в этом же интервью Ульяна Супрун оценила возможности и компетенции Зоряны Скалецкой, которая теперь стала министром здравоохранения. По словам "Доктора смерть", новая глава Минздрава Украины не имеет своей команды, не знает, откуда ее набрать, да и вообще, не готова исполнять роль министра.
Напомним, своего поста Ульяна Супрун лишилась 4 сентября. И решение об ее увольнении спонтанным не было – этого в Раде добивались давно. Долгое время и.о. главы Минздрава самоотверженно поддерживал экс-премьер Владимир Гройсман.
В феврале текущего года решением суда Супрун было запрещено руководить Минздравом на то время, пока идет разбирательство по иску, в котором ее обвинили в некомпетентности.

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