"Мы им нефть и лес - они нам трусы и носки!": Пронько об "успехах" импортозамещения

Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько прокомментировал финансово-экономическую политику, завязанную на вывозе нашего сырья взамен готовой продукции. По мнению эксперта, это обмен богатств страны на "бусы для туземцев".

Вместо вывоза сырья за рубеж Пронько призвал к наращиванию производства внутри страны. Потому что поддержка спроса на товары собственного производства рождает увеличение предложения. И это касается не только продуктов питания и товаров первой необходимости, а также промышленных товаров.

"Мы трусы закупаем там, носки закупаем там. Мы гоним туда сырьё: нефть, газ, металлы. То есть всю продукцию с минимальной добавленной стоимостью, а оттуда... В Китай дерево сырое, а оттуда - мебель!" - негодует Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".

В России разучились всё это делать? Нет, подчёркивает экономический обозреватель. По его словам, всё это происходит из-за того, что в России специально создана такая финансово-экономическая ситуация - фискальная политика не способствует развитию производства.