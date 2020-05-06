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"Мы им нефть и лес - они нам трусы и носки!": Пронько об "успехах" импортозамещения

06 мая 2020, 07:10  •  83 • Политика
Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" раскритиковал финансово-экономическую политику властей, ориентированную на вывоз нашего сырья взамен "бус для туземцев". "Мы трусы закупаем там, носки закупаем там. Мы гоним туда сырьё: нефть, газ, металлы", - негодует экономический обозреватель.
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько прокомментировал финансово-экономическую политику, завязанную на вывозе нашего сырья взамен готовой продукции. По мнению эксперта, это обмен богатств страны на "бусы для туземцев".
Вместо вывоза сырья за рубеж Пронько призвал к наращиванию производства внутри страны. Потому что поддержка спроса на товары собственного производства рождает увеличение предложения. И это касается не только продуктов питания и товаров первой необходимости, а также промышленных товаров.
"Мы трусы закупаем там, носки закупаем там. Мы гоним туда сырьё: нефть, газ, металлы. То есть всю продукцию с минимальной добавленной стоимостью, а оттуда... В Китай дерево сырое, а оттуда - мебель!" - негодует Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".
В России разучились всё это делать? Нет, подчёркивает экономический обозреватель. По его словам, всё это происходит из-за того, что в России специально создана такая финансово-экономическая ситуация - фискальная политика не способствует развитию производства.

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