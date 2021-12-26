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"Мы их задушим", "Скоро им конец": Шарий высмеял жалобу ЕС
26 декабря 2021, 12:45 • 67 • Политика
Журналист Анатолий Шарий высмеял жалобу ЕС, потребовавшего от России почти 300 миллиардов евро за проводимую Москвой политику импортозамещения. По его словам, заплатили "слегка не те, кто должен".
Так, ЕС обратился с жалобой в ВТО на проводимую Россией политику импортозамещения. В Евросоюзе считают, что наша страна дискредитировала западные товары. Уже сейчас понятно, что этот спор может стать одним из крупнейших в истории. При этом в ЕС утверждают, что введённая Россией политика импортозамещения дискредитирует европейских производителей и ставит в заведомо менее выгодные условия западных поставщиков и производителей, которые зачастую оказываются лишены возможности участвовать в системе госзакупки в нашей стране.
Анатолий Шарий заявил, что сейчас, по крайней мере, стало известно, во сколько же обошлись Европе санкции, которые ввели западные страны в отношении России. При этом журналист отмечает, что раньше заявления президента России Владимира Путина о том, что западные санкции бьют по самой Европе, лишь высмеивались её политиками.
"Мы их задушим", "Скоро им конец", - передаёт слова западных политиков Анатолий Шарий.
Журналист подчёркивает, что 300 миллиардов долларов - это цена закрытых ферм, сыроварен и виноделен в ЕС.
Напомним, политика импортозамещения в России была введена в 2014 году в ответ на западные санкции, применённые к нашей стране. В перечень ключевых сфер, где действует политика импортозамещения, входят сельское хозяйство, информационные технологии и машиностроение.
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