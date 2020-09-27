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"Мы их враги": Поживший в США Познер нашёл источник страха американцев перед русскими
27 сентября 2020, 01:10 • 38 • Политика
Поживший в США журналист Владимир Познер нашёл источник страха американцев перед русскими. Он заметил, что для жителей Штатов "мы - их враги". По его мнению, такая ситуация - результат деятельности СМИ, которые намеренно создают "только отрицательные картинки" о России.
Журналист Владимир Познер в комментарии для KP.RU попытался объяснить, в чём кроется причина негативного восприятия американцами русских.
Телеведущий, проживший в США семь лет, подчеркнул, что некоторые граждане страны действительно видят в России врага. По его мнению, это объясняется их страхом.
Страх, в свою очередь, во многих жителях Соединённых Штатов был посеян СМИ, которые намеренно создают "только отрицательные картинки" о России.
По мнению Познера, такая ситуация якобы вполне симметрична и наблюдается как в России, так и в США. Притом во втором случае эффект на граждан оказывается, возможно, даже более мощный.
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