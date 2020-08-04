"Мы их в обиду не дадим": Захарова ответила Минску на задержание граждан России

Россия не даст в обиду своих граждан, задержанных на минувшей неделе в Минске по подозрению в "расшатывании" обстановки в Белоруссии в преддверии президентских выборов. С соответствующими заявлениями выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она указала, что вина задержанных российских граждан ничем не доказана. А последовавшие за задержанием события Захарова назвала не иначе, как срежиссированным Минском спектаклем.

"Мы их (граждан России) в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - подчеркнула дипломат.

Напомним, что речь идёт о задержании 33 граждан России, являющихся сотрудниками частного охранного предприятия. Они ожидали в Минске самолёта до Стамбула, что подтверждают имевшиеся у них билеты и документы. По информации источников, в Турции задержанные граждане России должны были подписать контракт на охрану нефтеналивного завода в Ливии.

Добавим, сегодня президент Белоруссии выступил с программной речью. Как пишут "Утро.ру", он представил позицию Минска по делу задержанных граждан России.