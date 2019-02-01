"Мы их расслабили": Европа падёт жертвой безнаказанности США - Михеев

Политический эксперт Сергей Михеев убеждён, что безнаказанность и уверенность в собственной недосягаемости США обернётся для европейцев трагедией. "Европа может стать главной жертвой. США готовы пожертвовать Европой. Американцы не хотят ничего менять, они потеряли страх", - отметил он в программе "Кто против?". Он пояснил, что раньше США чувствовали угрозу, однако сейчас "мы их расслабили фактом" распада советского блока.

Политолог Сергей Михеев в программе "Кто против?" объяснил нынешнее поведение американцев на мировой арене. По его словам, американцы остаются уверенными в своей недосягаемости, что вселяет в них ещё большую уверенность.

Дело идёт к тому, что американцы легализуют применение тактического ядерного оружия там, где им наплевать на мирное население, пояснил эксперт.

При этом жертвой этих амбиций может стать как раз Европа, которая в упор не видит серьёзной опасности со стороны "заморского друга".

"Европа может стать главной жертвой. США готовы пожертвовать Европой. Американцы не хотят ничего менять, они потеряли страх", - отметил Михеев в эфире программы.

Он указал, что "мы их расслабили распадом советского блока", потому США готовы развивать свои экспансионистские нравы.

При этом, пояснил политолог, сперва срежиссировать атаку на территории локальных конфликтов, "где им наплевать на население".

"Их задача - создать такую конфигурацию, при которой они хотят выжить. И Европой они здесь готовы пожертвовать, европейцам в это просто трудно поверить. Мы должны быть готовы в любой момент нанести удар", - констатировал он.