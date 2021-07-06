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"Мы идём за продуктами, а они в США за деньгами": Магазины превращаются в орудие пропаганды

06 июля 2021, 19:35  •  111 • Политика
Магазины превращаются в орудие западной пропаганды. Одним из таких инструментов уже стал "ВкуВилл", заметил Александр Лосев: "Мы идём за продуктами, а они в США за деньгами".
Ведущая, журналистка Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на канале Царьград напомнила о скандальной рекламе "ВкусВилла", содержащей пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Волна возмущения граждан вынудила руководство компании убрать возмутительный материал с сайта. Ситуацию оценил гость студии - член президиума Совета по внешней и оборонной политике, генеральный директор компании "СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ" Александр Лосев:
Мы идём в магазин за продуктами, а они в США за деньгами.
Он обратил внимание, что глобалистские структуры, которые контролируют основные капиталы - почти 40 трлн долларов, пытаются навязать всему миру так называемые цели устойчивого развития, а компаниям - "правильное поведение".
Оно, по мнению этих игроков, заключается в принципах рейтинга ESG - Environmental, Social, Governance, в котором оценивается экологичность и социальная ответственность организаций. Дружественная политика по отношению к нетрадиционным сексуальным отношениям тоже входит в число главных параметров.
Они считают, что цели на Земле могут быть достигнуты, только если снизится потребление, снизится количество людей. Понятно, что продвижение нетрадиционных сексуальных отношений как раз бьёт по увеличению численности населения. Они же не размножаются, - пояснил собеседник "Первого русского".

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