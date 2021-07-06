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"Мы идём за продуктами, а они в США за деньгами": Магазины превращаются в орудие пропаганды
06 июля 2021, 19:35 • 111 • Политика
Магазины превращаются в орудие западной пропаганды. Одним из таких инструментов уже стал "ВкуВилл", заметил Александр Лосев: "Мы идём за продуктами, а они в США за деньгами".
Ведущая, журналистка Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на канале Царьград напомнила о скандальной рекламе "ВкусВилла", содержащей пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Волна возмущения граждан вынудила руководство компании убрать возмутительный материал с сайта. Ситуацию оценил гость студии - член президиума Совета по внешней и оборонной политике, генеральный директор компании "СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ" Александр Лосев:
Он обратил внимание, что глобалистские структуры, которые контролируют основные капиталы - почти 40 трлн долларов, пытаются навязать всему миру так называемые цели устойчивого развития, а компаниям - "правильное поведение".
Оно, по мнению этих игроков, заключается в принципах рейтинга ESG - Environmental, Social, Governance, в котором оценивается экологичность и социальная ответственность организаций. Дружественная политика по отношению к нетрадиционным сексуальным отношениям тоже входит в число главных параметров.
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