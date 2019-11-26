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"Мы идём ко дну": Эрдоган призвал турок "бросить доллар" и вести расчёты в лирах
26 ноября 2019, 19:54 • 151 • Политика
Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал население, в том числе деловые круги, отказаться от расчётов в долларах США и использовать вместо этого национальную валюту - турецкую лиру.
В ходе своего выступления в парламенте турецкий лидер обратился с призывом к гражданам "бросить доллар". По его словам, нужно вернуться к местной валюте, потому что экономика страны "восстанавливается полным ходом".
"Все цифры указывают на это. А нам всё ещё говорят, что мы идём ко дну", - отметил президент Турции. - "Бросайте этот доллар и возвращайтесь к нашей валюте. Турецкая лира больше не падает", - заявил Эрдоган.
По словам турецкого президента, если население хочет показать национальную гордость и подлинную заботу о Родине, ему следует поступить именно таким образом, пишет РИА ФАН.
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