"Мы идём ко дну": Эрдоган призвал турок "бросить доллар" и вести расчёты в лирах

В ходе своего выступления в парламенте турецкий лидер обратился с призывом к гражданам "бросить доллар". По его словам, нужно вернуться к местной валюте, потому что экономика страны "восстанавливается полным ходом".

"Все цифры указывают на это. А нам всё ещё говорят, что мы идём ко дну", - отметил президент Турции. - "Бросайте этот доллар и возвращайтесь к нашей валюте. Турецкая лира больше не падает", - заявил Эрдоган.

По словам турецкого президента, если население хочет показать национальную гордость и подлинную заботу о Родине, ему следует поступить именно таким образом, пишет РИА ФАН.