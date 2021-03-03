"Мы идём к реализму": Захарова раскрыла новую линию в отношениях с ЕС и США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с телеведущим Владимиром Соловьёвым раскрыла новую линию в отношениях России с Евросоюзом и США. "Мы идём к реализму", - отметила она.

По словам Захаровой, Россия идёт к реализму в этих отношениях, и это не может не радовать.

"Плохо жить в иллюзиях того, что всё нормально. Что наши партнёры ведут себя честно. Нам только это кажется", - сказала она, отметив, что "хорошо" - это "когда ты здраво оцениваешь ситуацию".

"Реализм - это нормально", - подчеркнула она.

При этом Захарова также призвала обратить внимание на исторический опыт России.

"Всё может быть в будущем, но в прошлом сколько нас предавали и предают люди, которые нам навязывают идеологию, что они наши партнёры?" - сказала она.

Захарова также добавила, что нас неоднократно пытались и продолжают убеждать, что "мы неправильно себя ведём".

Напомним, Соединённые Штаты во вторник, 2 марта, ввели новые санкционные меры в отношении вышестоящих чиновников России, чтобы, как говорят в Белом доме, "наказать Россию за отравление кремлёвского критика Алексея Навального".

В МИД РФ отреагировали на заявление о дополнительных антироссийских санкциях. Представители российского ведомства назвали действия Америки "торжеством абсурда" и попросили администрацию Джо Байдена прекратить "играть с огнём".