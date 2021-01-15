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"Мы идём к краху": Жители Европы выступили против "COVID-тирании" и вышли на акции протеста

15 января 2021, 18:50  •  111 • В мире
Жители Европы начали новый год с массовых протестов против локдауна. "Мы идём к краху", - пишут люди на плакатах и призывают остановить "COVID-тиранию".
Чехия ввела жёсткие социальные ограничения, а граждане в ответ на это вышли на акцию протеста. На Староместскую площадь Праги пришли более пяти тысяч человек (по другим данным, около двух тысяч). Социальную дистанцию и требование носить маски они не соблюдали.
Один из активистов во время выступления заявил о "бессмысленном и хаотичном характере" ограничений, которые вводятся правительством. Люди считают, что власти их обманывают, требуют остановить "COVID-тиранию" и отказаться от "коронавирусного террора".
Весьма эксцентричную выходку позволил себе экс-президент Чехии Вацлав Клаус. Он посетил один из ресторанов в Праге, где провёл больше часа. На улицу вышел без маски. Журналистам он позднее сообщил, что, как и любой свободный гражданин свободной страны, имеет право есть там, где пожелает.
В Италии протестный митинг проводился на Пьяцца дель Пополо. В нём приняли участие представители туристической индустрии страны. По данным местных СМИ, годовой оборот в этой сфере составляет порядка 20 миллиардов долларов. До пандемии в итальянском турсекторе функционировало 13 000 компаний с 80 000 сотрудниками.
Итальянцы не понимают, за что наказывают туризм. Они выступают за открытие туристических коридоров, перераспределение средств невозвратного фонда, налоговых кредитов и прочих мер экономической поддержки.
"Мы идём к краху!" - гласили надписи на плакатах митингующих.
В Дании акции протеста довели восемь активистов до суда. Этим гражданам предъявлено обвинение в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.
По данным агентства Ritzaus Bureau, в беспорядках под общим лозунгом "За свободу Дании" участвовали примерно 200-250 человек. В полицейских бросали бутылки и петарды. Подобное происходило не только в Копенгагене, но и в городе Ольборге, что в Северной Ютландии. Из полусотни участников протестов были задержаны пятеро.

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