"Мы идем к этому кризису": Эксперт предсказал "финансовый Армагеддон". Но есть условие

Новый финансовый и экономический кризис предсказал миру бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг, выступая с лекцией в Вашингтоне на ежегодной встрече Международного валютного фонда. Эксперт подчеркнул, что в этом случае сложившаяся ситуация "может разрушить легитимность демократической рыночной системы".

"Придерживаясь новой ортодоксальности денежно-кредитной политики и делая вид, что мы сделали банковскую систему безопасной, мы идем к этому кризису", - цитирует эксперта The Guardian.

Издание пишет, со ссылкой на сказанное Кингом, что "прошлые крахи породили новое мышление и реформу, но ничего не изменилось с банковского кризиса 2008 года". При этом под ощутимый удар рискуют попасть Соединенные Штаты. Эксперт предсказал Америке "финансовый Армагеддон", но при условии, что Федеральному резерву не хватит необходимой "огневой мощи" для борьбы.

Кинг обратил внимание на то, что сейчас наступило время "Великой стагнации". "Никто не может сомневаться в том, что мы снова переживаем период политических потрясений", - подчеркнул экс-глава Банка Англии. Он же обратил внимание на то, что экономический и политический климат редко был настолько чреватым. При этом эксперт сослался сразу на несколько серьезных факторов: торговую войну между США и Китаем, беспорядки в Гонконге, проблемы в Аргентине и Турции. Указал он и на растущую напряженность в отношениях между Францией и Германией в будущем.

Кинг отметил, что пришло время не только Федеральному резерву, но и другим центральным банкам мира начать переговоры за закрытыми дверями с политиками. Он отметил, что законодатели должны осознать тот факт, насколько они уязвимы в случае очередного кризиса. "Конгрессу придется столкнуться с выбором между финансовым Армагеддоном и приостановкой действия некоторых правил, которые были введены после последнего кризиса, чтобы ограничить способность ФРС кредитовать", - резюмировал Кинг.