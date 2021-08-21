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"Мы готовы": Минобороны России обратилось к провокаторам из НАТО
21 августа 2021, 09:25 • 406 • Политика
Минобороны России накануне стратегических учений "Запад 2021" обратилось к провокаторам из НАТО. "Мы готовы", - говорится в сообщении.
Напомним, что с 10 по 16 сентября в России пройдут учения, в рамках которых будет проверена готовность вооружённых сил двух стран к защите Союзного государства.
По словам замминистра обороны России Андрея Картополова, грядущие манёвры должны показать представителям НАТО ещё раз, что беспокоить "русского медведя" не стоит. По его словам, своей военной активностью в Европе НАТО пытается показать, что существует проекция военной угрозы, чтобы в России "это чувствовали и понимали".
Однако Россия не боится этих намёков.
"Мы готовы к этим намёкам", - сказал он.
Картополов добавил, что манёвры "Запад-2021" покажут "партнёрам", "что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя".
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